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Законопроект об ужесточении наказания за пытки внесен в Госдуму

09:55
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Виновным грозит до 12 лет заключения

Законопроект об ужесточении наказания за пытки внесен на рассмотрение Госдумы. Документ расширяет само понятие "пытка", включая в него запугивание с целью контроля над личностью. Авторы инициативы - главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас.
ФСИН уволила 18 сотрудников после сообщений о пытках

"В статью 302 "Принуждение к даче показаний" УК РФ вводится новый субъект преступления - сотрудник правоохранительного органа. Это позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН России", - пояснил Крашенинников.

В действующей редакции закона говорится только о следователях либо лицах, проводящих дознание, напомнил глава думского комитета. Принуждение к даче показаний или запугивание переходят в разряд особо тяжких преступлений, за это предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, передает ТАСС.

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