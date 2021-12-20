Психиатр рассказал, можно ли делать прививку от COVID-19 при психических расстройствах

Подобные нарушения не являются противопоказанием

Наличие психического расстройства не является противопоказанием для вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 20 декабря, рассказал главный внештатный специалист-психиатр столичного департамента здравоохранения Георгий Костюк.

Эксперт подчеркнул, что для людей с подобными нарушениями "нет никаких противопоказаний и быть не может".

Костюк также рассказал, что пациенты на стационарном лечении имеют возможность сделать прививки от COVID-19, при этом до сих пор не было зарегистрировано ни единого случая побочных эффектов. Психиатр сообщил, что в редких случаях могла возникать локальная болезненность в течение нескольких дней после инъекции.

Все пациенты проходят вакцинацию добровольно, перед этим с ними проводят большую разъяснительную работу, чтобы рассказать о принципе действия вакцины и важности вакцинации в целом, цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Россия изучает опыт разных стран по штрафам за отказ от вакцинации против коронавируса. Штрафы уже действуют в нескольких странах мира, но массовый характер это нововведение пока не носит.

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