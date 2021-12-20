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Два года пандемии: российские звезды, которых "забрал" коронавирус

13:24
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

За их жизни боролись лучшие врачи

Уже два года миллионы людей следят за тем, как известные люди борются с коронавирусом. Кто-то перенёс болезнь легко, кто-то чуть не отдал богу душу. И были просто страшные потери. За жизни любимых всей страной деятелей культуры боролись лучшие врачи столицы, но выиграть эту схватку было невозможно. Некоторые звезды, которые скончались из-за ковида - в нашем тексте.

Москва, 23 сентября 2020 года. В этот день в Театральном институте имени Щукина прощались с Михаилом Борисовым, который заведовал в нём кафедрой режиссуры. А миллионы людей, далёких от искусства, знали его как ведущего популярной программы "Русское лото". Борисов жил на сумасшедшей скорости - актёр, режиссёр, телеведущий, завкафедрой, педагог.

 

"Ты чего делаешь-то с собой? Ты же уже не совсем юноша, тебе уже за 70. Ну побереги хоть немножко себя". Но нет", - говорит актер Евгений Князев.

Он был очень бодрым и весёлым человеком. И мало кто знал, что у Борисова очень сложная личная жизнь. Первый брак распался, и дочка осталась после развода с ним. А вторая любимая жена, с которой Борисов прожил 12 лет, умерла при тяжёлых родах, и от этого брака у него остался сын Вениамин.

"Я очень много в жизни недодал своим близким людям. И сейчас пытаюсь это как-то наверстать", - говорил Борисов.

В первую волну пандемии Борисов очень тосковал по живому общению со студентами.

"Надеюсь, что мы, как это всегда бывает в России в трудные дни, объединимся и преодолеем этот внезапно напавший на нас недуг", - обращался он к студентам.

А когда летом статистика заражений стала оптимистичнее, Борисов снова помчался.

"У него уже было надорвано сердце, и сестра его Нина говорила: "Мишенька, дорогой мой товарищ, тебе нужно операцию на сердце делать, тебе нужно этим заниматься. А он всё махал рукой и не хотел этим заниматься", - вспоминает Евгений Князев.

Москва. 19 сентября 2020 года. Утро субботы началось с привычных сборов на съёмочную площадку: чашка кофе, душ и звонок дочери. Борисов чувствовал странное недомогание, но не посчитал это важным. Борисов приехал на съёмочную площадку, но до студии дойти не успел. В фойе у Борисова подскочило давление, и ему стало плохо. Вызвали скорую помощь. После явного сердечного приступа он не поехал домой, а начал сниматься. Но вскоре ему стало плохо вновь. Борисова увезли в больницу, ввели в состояние искусственной комы. Выяснилось, что поражено 75 процентов лёгких. И вскоре он умер.

"Конечно, если бы он хоть немного думал о себе, о своём здоровье, может быть, он был бы сейчас жив", - уверена Нонна Гришаева.

***

Первой звёздной жертвой коронавируса в России стал Лев Лещенко. Заразился он в Америке, но не знал о болезни. И по приезде в Россию участвовал в съёмках телевизионных шоу, пришёл на вечеринку в честь дня рождения сестры композитора Игоря Крутого. Уже был объявлен карантин, но цвет российской эстрады всё же собрался.

"На тот момент Россия не знала о том, что вообще существует такой вирус. Может быть, и знала, но большинство людей относилось к этому абсолютно безалаберно", - говорит певица Жасмин.

***

Москва, 17 января 2021 года. В тот день ярко светило солнце и был 30-градусный мороз. Но возле Дома кино на Васильевской было большое скопление людей. Было очень много звёзд - актёры, к которым слава пришла ещё в эпоху застоя, и новые любимцы публики.

"Я крайне удивлён... Даже не то что удивлён, а обескуражен, что такое произошло. Потому что казалось, что он идёт на поправку, что всё будет хорошо", - говорит Гарик Харламов.

Детский юмористический киножурнал "Ералаш" придумали в 70-е Александр Хмелик и Алла Сурикова. И они искали директора, пригласили Грачевского. И началась история успеха.

 

"Решили просто делать что-то доброе, весёлое, и, развлекая, поучать и, поучая, развлекать", - вспоминал Грачевский.

В этих маленьких фильмах с простыми, смешными сценариями с удовольствием снимались звёзды. Грачевский сам писал сценарии, подбирал актёров - детей и взрослых, был режиссёром и выполнял всю административную работу.

Сергей Лазарев, "татушка" Юля Волкова, Фёдор Стуков, Павел Косинский, Яна Поплавская, ещё до "Красной Шапочки", и Сергей Безруков.

В 90-е "Ералаш" мог закрыться и выжил благодаря неуёмной энергии Грачевского, который искал спонсоров и другие способы выжить. И очень тогда помог ему сын Максим, который в 90-е стал бизнесменом.

"Он стал заниматься нефтепродуктами, и он спас "Ералаш". Он спас "Ералаш" до того, как пришли государственные деньги. Фактически он не дал "Ералашу" тогда умереть", - говорит подруга семьи Грачевских Светлана Туманова.

Но в 2020-м помочь Максиму пытался уже Грачевский. Бизнес сына разрушился, у Максима были огромные долги, и режиссёр метался в поисках решения этой проблемы.

"Было 108 миллионов долга, и более 70 миллионов - только проценты. Конечно, тут заболеешь. Начнёшь переживать – заболеешь", - вспоминает журналиста Наталья Мурга.

А самым страшным ударом для режиссёра стало лишение "Ералаша" поддержки государства.

"Совет экспертов в этом году постановил нецелесообразным "Ералаш" делать. Зачем?" - говорил Грачевский.

17 января 2021 года. Ведущим гражданской панихиды по Борису Грачевскому был его близкий друг Владимир Долинский.

"Сегодняшний день - день ухода из жизни большого талантливого ребёнка, который даже на смертном одре шутил, улыбался, чтобы его близкие не страдали", - говорил Долинский.

"Грачевский всегда был сгустком неуёмной энергии, и как только он появлялся, сразу начинался хохот. Он был очень компанейский, был очень дружелюбный, он был очень молодой. Именно поэтому его всегда окружали молодые девушки", - вспоминает музыкант Лука Затравкин.

Но девушки эти способны были наносить глубокие сердечные раны, и это сыграло печальную роль в судьбе режиссёра.

"Долгое время многие каналы меня просто блокировали, в стоп-лист и так далее, потому что я Грачевская", - жалуется вторая жена Бориса Грачевского Анна.

С ней Грачевский познакомился через пять лет после развода. Он оставил первую жену, с которой прожил 35 лет и вырастил двоих детей, потому что считал, что она к нему равнодушна.

"Галя стала заниматься только внуками, посвятила себя им и даче, которую она в то время построила. И Боря просто чувствовал себя ненужным", - вспоминает Светлана Туманова.

Дочь сочла это предательством и перестала общаться с папой. И как бы Грачевский ни хорохорился, все знали - ему очень больно. Борису Грачевскому давно мешала родинка на ноге, и врач посоветовал её удалить, на что Грачевский с лёгкостью согласился.

"Казалось бы, заурядный случай - родинка, бородавка. Оказывается, что после удаления, если там были злокачественные клетки, то начинается взрывной рост", объясняет врач Алексей Одинец.

Жизнь била ключом, он недавно женился, у него родилась дочка, кипела работа. И вдруг удар - рак кожи, меланома. Грачевский отправился на лечение в Израиль. И это стоило огромных денег и невероятных сил. Облучения, мучительная химиотерапия, дикая слабость, рвота. Нога Грачевского стала в два раза больше, он постоянно прихрамывал, его мучили жуткие боли.

"У него нога была просто огромных размеров, и мы с Ирой Лачиной говорили: "Боря, ну как ты?.." И он всё время говорил: "Слушайте, девки, всё нормально. Всё нормально", - говорит Яна Поплавская.

Он говорил, что должен жить ради семьи, ради дочки, и танцевал, как не может здоровый.

"Боря был не просто мужественным, он боролся с болезнью так, что ни один человек не мог знать или определить по его лицу, чего это стоило", - говорит режиссер Давид Шнейдеров.

И получив передышку в борьбе с болезнью, он узнал, что Анна за его спиной нашла мужчину гораздо бодрее.

"Он рассказывал мне, что она изменяет. Был такой доверительный вечер один раз, он был у меня дома", - рассказывает художник Никас Сафронов.

Грачевский подал на развод, купил Анне квартиру и мебель, платил приличные алименты. Хотел бы получить назад свою фамилию, но девушка вцепилась в неё зубами, мол, трудно будет оформить новые документы.

"Чтобы ребёнок остался на одной фамилии, я, с украинским паспортом, - на другой фамилии, куча всяких документов, которые нужно переписать, поменять фамилию. А у меня развод, у меня маленький ребёнок, а меня давят СМИ с разных сторон", - жаловалась Грачевская.

Оба супруга сказали друг о друге много неприятных слов. Скандальный развод полоскала пресса. Грачевский страдал от того, что выглядит облапошенным.

Последняя жена Грачевского Екатерина сидела сбоку от гроба: тёмный платок, заплаканное лицо без грамма косметики. Слова любимой женщины режиссёра вызвали слёзы почти у всех сидящих в зале.

"Я прошу тебя, помни только об одном всегда: что мы все тебя любим. Все твои дети тебя любят. И я тоже", - сказала она.

Когда в жизни Грачевского, который только что развёлся с Анной, появилась Катя, друзья его пожалели.

"Сначала так напряглись - как бы ну что, давай, наступай очередной раз на грабли", - вспоминает актер Валерий Яременко.

Грачевский только что пережил страшную схватку с раком кожи, а душа была изранена скандальным разводом.

"Стали замечать, что Боря становится мягче, он становится каким-то более позитивным, не таким колючим, каким был", - говорит Яременко.

В 2016-м они поженились, и Катя посвятила себя мужу: лечила, наводила уют, снималась в его "Ералаше", чтобы быть побольше с ним рядом. Грачевский увеличил свой загородный дом и очень любил проводить в нём время с Катей. Она родила ему сына. Казалось, всё плохое позади. Но в сумасшедшем преддверии нового, 2021 года супруги разболелись: головная боль, температура, сопли. Но в больницу Грачевский обращаться не стал. Его консультировал врач по скайпу.

Поражение лёгких Грачевского было страшным - уже в больнице достигло 75 процентов. Но врачам удалось стабилизировать его состояние. Он показывал им фото маленького сына, шутил, говорил, что долго здесь не задержится.

"Он мне присылает какую-то карикатуру, картинку с "Ералаша", я ему пишу: "Придурок, ты про здоровье расскажи!" – говорит Аркадий Инин.

Но 7 января он разослал друзьям финальную картинку "Ералаша" с надписью: "Всё!"

"Когда он позвонил, он хрипел, и он только сказал: "Всё", - говорит Светлана Туманова.

Грачевский стал задыхаться. Кислородная маска уже его не спасала, режиссёра поместили в реанимацию и подключили к ИВЛ. Он умер 14 января 2021 года. Ослабленный организм не выдержал схватки с ковидом.

***

Прощание с Владимиром Кореневым прошло в Электротеатре "Станиславский". В фойе и в зале, где проходила гражданская панихида, установили мониторы, на которых все видели кадры из любимых кинолент с участием артиста.

 

"Прощание было - ты себе не представляешь. Мне кажется, люди приехали со всего мира. Для многих людей до сих пор это идол, это человек-амфибия", - рассказывает актриса Рада Радова.

Но после этого грандиозного успеха Коренев навсегда отказался играть красавчиков. Его тяготили роль секс-символа и обожание публики за редкую внешность. Его девизом можно было назвать скромность и постоянство. Всю жизнь актёр проработал в Театре Станиславского. И прожил с одной женой, которой был дико благодарен за проявленную в своё время инициативу.

В пандемию Коренев резко сократил все контакты и жил на даче. Но случилось огромное горе: умер его любимый кот. Коренев не ездил в город, но однажды обнаружил на руке шишку, встревожился и поехал в Москву на обследование.

"Этот анализ показал, что это не злокачественная опухоль. И не поехал бы он из-за этой шишки, ничего бы не было", - считает актер Сергей Дорогов.

После поездки в Москву Коренев начал кашлять, у него поднялась высокая температура, и стало понятно - это коронавирус.

"Когда выносили гроб, естественно, - это традиция такая: театральных артистов, вообще артистов, когда выносят гроб, провожать аплодисментами в последний путь", - говорит Дорогов.

И как это часто бывает, сразу начали обсуждать внебрачных детей артиста. И рухнула идеальная картина его семейной жизни. Внебрачный сын имел судимость, его убили в 97-м году. Звездой в январе стала внебрачная дочка.

"Пять лет она не делала сама никаких ДНК, ей сделали на программе - да, действительно, дочь", - говорит актриса Рада Радова.

***

Объявился и внебрачный сын Бориса Грачевского. Его родила сотрудница пионерлагеря "Орлёнок", и все вздохнули: одно лицо! Последняя жена Грачевского Катя пребывает в состоянии шока, и вникать в эту возню не хочет. Но придётся.

"Я думаю, что сейчас, при делёжке этого наследства, будет столько грязи, столько мусора. Я ей желаю терпения. Мне жаль её, искренне жаль. Потому что это очень тяжело", - говорит актриса Ирина Аверина.

***

О начале пандемии ВОЗ объявила 11 марта 2020 года. И люди разделились на тех, кто понимает страшную угрозу, и тех, кто вообще в неё не верит.

"Нет никакого коронавируса. Этих коронавирусов больше 30 штук, они в нас живут. Нет никакой пандемии, блин! Пытаюсь объяснить уже сколько. Вообще никакой пандемии близко нет", - уверяет певец Юрий Лоза.

***

Актёр Александр Самойлов не верил в ковид, даже когда у него поднялась высокая температура. Жена вызвала врача, актёру выписали антибиотики. Но лекарства не помогали, Самойлов стал терять сознание, появились боли в груди.

 

"Через три дня, в пять утра слышу - чего-то возится: "Мань, у меня 40. Я больше не могу, мне просто плохо", - говорит вдова Самойлова Ирина Аверина.

Он сыграл в огромном количестве фильмов, его лицо знают многие, но какой-то одной яркой роли в биографии Самойлова так и не случилось. Самойлов 30 лет проработал в доронинском МХАТе, и с главной женщиной в театре отношения были сложные.

"Она его - простите, Татьяна Васильевна, - и любила, и ненавидела. Потому что он много знал про её молодость, чего не знает никто и она тщательно скрывает", - говорит Аверина.

Самойлов попал в больницу в Коммунарке. КТ показало 50 процентов поражения лёгких, но коронавирус сначала не подтвердился. Положительный результат пришёл только через несколько дней, но Самойлов, к удивлению, вдруг резко пошёл на поправку. К болезни он отнёсся легко, драмы не делал. В его жизни были истории куда страшнее. Однажды актёра чуть не убили в электричке.

"На него напали, его избили, он пришёл в трусах и в майке. "Они хотели меня зарезать, я их умолял, сказал, что я вас не помню, не видел". Подростки, лет по 20, три человека", - вспоминает Аверина.

Он очень нравился женщинам и всю жизнь крутил бесконечные романы. В первом браке он жене изменял, да ещё и поглощал литры водки. Супруги страшно ссорились. У Самойлова начались припадки, нервная система не выдержала лошадиных доз алкоголя. Во втором браке у Самойлова умерла любимая дочка Надежда. У ребёнка был порок сердца, и операция оказалась бесполезной. Самойлов много работал, но отвлечься от душевной боли не мог много лет. В третьем браке у него родилось трое детей, а всего у артиста их шестеро. И в последние годы жизни он, чтобы свести концы с концами, снимался в разных телевизионных шоу, в которых за деньги рассказывал о своих многочисленных любовницах.

Александра Самойлова не стало 9 декабря 2020 года.

"Перенёс две операции во время болезни. В общем, весь организм разрушился. Единственное, что меня как бы утешает, что он был в медикаментозном сне сначала, потом в кому впал", - говорит Аверина.

***

Тяжело перенесли коронавирус Татьяна Васильева, Алика Смехова, Рената Литвинова и Земфира, легче - Борис Акунин и Гоша Куценко. Тяжело болели актриса Жанна Болотова и её муж Николай Губенко. И у знаменитого актёра и театрального деятеля в августе 20-го случилась остановка сердца.

***

Москва, май 2020 года. Каждый день в Москве коронавирусом заражалось две, потом три, потом четыре тысячи людей, и к майским праздникам уже было восемь тысяч. Писатель-сатирик Анатолий Трушкин решил сходить с женой в магазин, хотя друзья говорили - рисковать не стоит, лучше всё заказывать на дом.

 

"Если что-то надо привезти, вы скажите, не ходите в магазин, я вам продукты, сумки, что нужно сделать, скажите, и всё", - говорит музыкант Лука Затравкин.

И в тот день Трушкин вышел в магазин без маски. Анатолий Трушкин подарил России немало минут позитива. Он автор бесподобных монологов, которые исполняли разные знаменитые артисты. Это Трушкин придумал коронный номер Яна Арлазорова: "Мужик, хочешь я тебя разыграю? Разыгрывается мужик!"

"Основная задача, наверное, - это такая функция санитара какого-то, конечно. Видеть, где грязь, где зло, посмеяться над ним", - говорил Трушкин.

Несмотря на то, что Трушкин был популярен сам и его произведения исполняли с огромным успехом известные артисты, в последние годы жизни он очень нуждался. Но Трушкин и его жена Наталья никогда не роптали. Когда они разболелись, то тихо лечились поначалу сами, используя примитивные средства. Хотя нужно было быстрее ехать в больницу, ведь у Трушкина в старости обострилась тяжёлая болезнь. И когда писателем наконец занялась бригада врачей, сначала казалось, что он идёт на поправку, обошлось без ИВЛ и реанимации.

"Вдруг Толя очень странным голосом сказал, вот таким, совершенно задавленным: "Кларик, не могу говорить". Я говорю: "Я понимаю, понимаю, у тебя, наверное, процедуры", - вспоминает Клара Новикова.

Он стал стремительно терять силы, Трушкину перелили плазму от переболевшего ковидом человека.

В начале апреля 2020-го в Москве были введены новые правила похорон. На прощание нельзя приходить старикам, количество родственников не больше 50, гроб умершего от ковида открывать нельзя. В могиле гроб посыпали хлоркой, родственники могли стоять только за оцеплением, а сотрудники кладбища были в респираторах и защитной одежде.

Вдова Трушкина сбилась с ног, упрашивая разных священников отпеть её мужа. На это решились только в Храме Всемилостивого Спаса в Митино. Но на прощание почти никто не пришёл.

"Все отписались и подарили венки, отписались простыми фразами: "Извините, мы на самоизоляции", - говорит актриса Рада Радова.

И на прощании со знаменитым писателем мошенник украл полмиллиона рублей, которые дали вдове Трушкина его друзья, чтобы заплатить ритуальному агентству.

***

Москва, 20 ноября 2020 года. Перед театром вместо афиш четыре портрета Романа Виктюка. Сцена утопает в цветах. Вышел Сергей Маковецкий, в котором Виктюк первым разглядел большого театрального артиста.

 

"Родной, вы выходили на сцену, вернее, со сцены вы выходили в зал, и ваше знаменитое "Тихо!" Происходило волшебство. Происходила магия", - говорил он.

Виктюк много лет боролся с раком, высох, ослаб, но всё равно собирался жить - если бы не коронавирус.

Виктюк родился во Львове, в семье учителей. В ещё юном возрасте ставил во дворе с друзьями спектакли, и все понимали - он точно будет артистом. И очень жаль, что он снялся лишь в нескольких фильмах.

"Виктюк был бунтарём. Он не был революционером, он был бунтарём. Всё, что было принято, его раздражало", - говорит актриса Людмила Погорелова.

После школы Виктюк закончил ГИТИС и стал ставить спектакли, которые взорвали патриархальные нравы советского театра. Главным шедевром Виктюка считается культовый спектакль "Служанки". Женские роли в нём играют мужчины. Так же было и в "Ромео и Джульетте". Виктюк был грандиозный провокатор.

У него был грандиозный успех, но деньги режиссёра никогда не интересовали. Он любил красивые пиджаки - на этом интерес к материальному кончался. Жил всю жизнь один. Виктюк поставил 200 спектаклей, и в 96-м году ему дали здание под собственный театр. Но руководить им было непросто, ведь это не только творчество, но и административная возня, и финансовые вопросы. В 2007-м на режиссёра напали в подъезде дома. Он вышел из квартиры и получил по голове от двух неизвестных. Так у него пытались отжать здание криминальные структуры. Это, конечно, очень плохо отразилось на его здоровье. Да ещё и неудачная пластическая операция.

Театр Виктюка был на карантине, и он сидел дома. К нему пришёл директор театра Валерий Райков и понял - Виктюк явно болен. Но, как обычно, режиссёр стал уходить от разговора на эту тему.

"Он очень не любил. На вопрос, например, мой: "Как вы себя чувствуете" он говорил: "А что такое?" Сразу: "А что такое? Не надо мне задавать таких вопросов", - давал он мне понять", - вспоминает Погорелова.

Режиссёра привезли в больницу. Он взял с собой гору классической литературы. Но много прочитать не успел. Его поместили в реанимацию, и из неё он не вышел.

После гражданской панихиды в Москве гроб с телом Романа Виктюка был доставлен в его родной Львов. И с ним попрощались в местном театре, где он начинал карьеру. На кладбище он отправился под Фредди Меркьюри.

"Единственная недвижимость, которую Роман Виктюк приобрёл, - это то самое место на кладбище львовском, которое он купил очень-очень много лет назад, этот склеп, куда перевёз родителей своих, чтобы лежать с ними рядом", - говорит актер Дмитрий Бозин.

***

5 декабря 2020-го в МХТ имени Чехова прощались с Борисом Плотниковым, знаменитым доктором Борменталем.

 

О тяжёлой болезни Плотникова коллеги, друзья и его студенты ничего не знали. Как и его киногерои, артист был замкнутым человеком, о личной жизни которого было известно мало. Неженат, детей не имеет, живёт один, на первом месте для него всегда был театр. В последние годы жизни за ним ухаживала женщина, которую звали Мила, но, заболев, он ей не жаловался.

Плотников очень боялся коронавируса. Ему было больше 70 лет, он был в группе риска, страдал гипертонией, но верил, что всё обойдётся, и к врачам не обращался долго. Когда к актёру наконец приехала скорая, то у него уже было поражено 80 процентов лёгких, и шансов выжить, при учёте длинного списка хронических болезней, не было вообще.

"От невозвратности этих людей просто хочется кричать, криком кричать: "Господи, а как же дальше?" Такое ощущение, что оголяется, оголяется, оголяется", - говорит актер Евгений Князев.

***

Москва, 1 февраля 2021 года. На фасаде Театра Вахтангова портреты героев Ланового. И столько цветов эта сцена ещё не видела. Звучит голос великого артиста, он читает стихи. Поражает количество высоких лиц - прощаются с очень важным для страны человеком. Бронзовых героев фильма "Офицеры"даже поставили у здания Минобороны.

 

"Президент приехал попрощаться, он к нему очень хорошо относился, он мог всегда позвонить президенту лично, и тот поддерживал его", - говорит художник Никас Сафронов.

В личной жизни Ланового было немало потрясений. В первый раз он женился на Татьяне Самойловой, была любовь, но у актрисы проявились признаки психического расстройства, и счастье быстро закончилось. Вторая жена актёра погибла в автокатастрофе и была тогда беременна. Третья жена, Ирина Купченко, подарила ему двух сыновей, но один из них умер от сердечного приступа.

Василий Лановой и его жена Ирина Купченко заболели коронавирусом в конце декабря 2020 года и сначала не паниковали. Но через пару дней актёр стал терять силы. Журналисты для поддержки поклонников Ланового приводили в пример Александру Пахмутову и Николая Добронравова - они попали в больницу в то же время, как заболел Лановой, но провели там всего 10 дней.

"Там было 50 процентов поражения, если не больше, они вылечились, выписались и хорошо себя чувствуют", - рассказывает актер Никоалй Бернс.

В "красной" зоне Лановой провёл три недели, и его состояние резко ухудшилось. Актёра подключили к аппарату ИВЛ, он пережил клиническую смерть.

"Никто же даже предположить не мог, что там какой-то воздушный пузырь образуется в сердце, и в реанимацию его положат, проткнут эту штуку. А дальше сердце начнёт работать так плохо и не выдержит, и всё", - говорит Евгений Князев.

Это время, когда каждый день хоронили простых и знаменитых людей, которых убил коронавирус, запомнится всем надолго.

"Мне иногда кажется, что Бог вот этой страшной болезнью предупреждает, что всё может кончиться, если мы не изменимся к лучшему", - говорит актриса Вера Васильева.

По материалам программы "Звездные жертвы пандемии" на канале "ТВ Центр".

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