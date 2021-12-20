Россиянам рассказали о погоде после Нового года

Январь и февраль в европейской части России будут неоднородными

Метеорологи ожидают неоднородную погоду в европейской части России в январе и феврале 2022 года. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам эксперта, общее число оттепелей в данный период будет превышать нормативные климатические характеристики. Вместе с тем прогнозируются и периоды очень сильных морозов с температурой до минус 20-25 градусов.

Однако в какие конкретно периоды наступят оттепели или сильные морозы, в настоящее время предсказать невозможно, отметил Вильфанд. Он пояснил, что долгосрочные прогнозы — это некие средние характеристики, которые выпускают в вероятностном виде. Их точность никогда не будет такой же, как у краткосрочных прогнозов.

По этой же причине преждевременно обсуждать погоду, которая может установиться будущей весной или летом. Как рассказал Вильфанд "Парламентской газете", за такими прогнозами следует обращаться к "метеорологическим шаманам".

Жителей столичного региона тем временем предупредили, что на наступившей неделе ожидается полярное вторжение. Ночами столбики термометров могут опуститься до минус 22-24 градусов. Самым морозным днем станет 22 декабря.

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