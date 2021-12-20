Всемирный банк назвал четыре угрозы российской экономике

Говорить о контроле за ростом цен пока сложно

Пандемия коронавируса давит на российскую экономику сильнее, чем в других странах.

Об этом в интервью "Ведомостям" рассказал главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт. Это, в первую очередь, связано с низкими темпами вакцинации. Отказ от прививки замедляет деловую активность в стране и создает риски введения новых ограничений, объяснил эксперт.

В сложившихся условиях главными угрозами российской экономике являются пандемия, всплеск инфляции, международные санкции и энергопереход.

Центробанк предпринимает в целом своевременные усилия для погашения инфляции, но говорить о контроле за ростом цен довольно сложно, отметил Найт.

В ноябре инфляция в России составила 8,4% - это максимум с 2016 года. На прошлой неделе Банк России повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт -до 8,5% . ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

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