Цена газа в Европе превысила 1900 долларов за тысячу кубов

Стоимость выросла более чем на 7%

Цена газа в Европе, по данным лондонской биржи ICE, превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, сообщает "Интерфакс".

На открытии биржевых торгов 20 декабря стоимость голубого топлива увеличилась более чем на 7%, сразу поднявшись выше 1700 долларов. Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к 10 часам утра выросла до 1732 долларов за 1 тысячу кубометров или 148,87 евро за МВт ч.

17 декабря биржевые торги газом в Европе закрылись на отметке около 1560 за тысячу кубометров. Аналитики объясняют рост цены тем, что "Газпром" продолжает снижать прокачку газа по газопроводу Ямал – Европа, передает ТАСС.

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