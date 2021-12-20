ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Цена газа в Европе превысила 1900 долларов за тысячу кубов

10:36
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Стоимость выросла более чем на 7%

Цена газа в Европе, по данным лондонской биржи ICE, превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, сообщает "Интерфакс".
Новый скачок: цена за тысячу кубов газа в Европе перевалила за 1700 долларов

На открытии биржевых торгов 20 декабря стоимость голубого топлива увеличилась более чем на 7%, сразу поднявшись выше 1700 долларов. Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к 10 часам утра выросла до 1732 долларов за 1 тысячу кубометров или 148,87 евро за МВт ч.

17 декабря биржевые торги газом в Европе закрылись на отметке около 1560 за тысячу кубометров. Аналитики объясняют рост цены тем, что "Газпром" продолжает снижать прокачку газа по газопроводу Ямал – Европа, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Газ
Газ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.