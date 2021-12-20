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В Москве открылись елочные базары

10:44
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Цена дерева начинается от 1 тысячи рублей

Порядка 240 новых елочных базаров заработали в Москве.

К Новому году жители столицы смогут приобрести если, пихты и сосны, а также саженцы и лапники, сообщил руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

"Елок хватит всем и каждый желающий сможет поставить дерево у себя дома", - отметил он.

Деревья привезли из Пермского края, Пензенской, Ульяновской, Саратовской областей, а также из Дании. Метр отечественной елки обойдется в 1 тысячу рублей, импортной – в 3-3,5 тысячи рублей.

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