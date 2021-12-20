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МИД обвинил США в попытках затянуть с ответом по гарантиям безопасности

10:39
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Россия представила проекты договоров с США и НАТО

Американская сторона будет затягивать с ответом по российским предложениям относительно международных гарантий безопасности. Об этом в понедельник, 20 декабря, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Россия призвала США серьезно отнестись к предложениям по безопасности

Дипломат выразил убежденность, что Вашингтон попытается "обставить это все дополнительными условиями, некими дополнительными требованиями, говорить о разных форматах".

Рябков также рассказал, что Соединенные Штаты продолжают отказывать россиянам в доступе к дипломатической собственности Москвы на территории США вопреки обязательствам по Венской конвенции.

Никаких сдвигов по данному вопросу нет, однако Россия продолжит добиваться реализации своих законных прав, рассказал представитель МИД РИА Новости.

Для обсуждения инициативы России о новом Договоре по гарантиям безопасности Совет НАТО собирает экстренное заседание. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг уже заявил, что НАТО не пойдет на уступки Москве в вопросах расширения на восток.

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