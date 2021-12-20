Толстый ствол и гибкие ветви: как правильно выбрать новогоднюю елку

В Роспотребнадзоре рассказали, на что важно обратить внимание

Важнейшим элементом празднования Нового года является елка. Тем, кто решил украсить квартиру живым деревом, в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать лучший вариант.

Покупать елку лучше в двадцатых числах декабря. Рекомендуется выбирать дерево с ровным и достаточно толстым стволом без трещин — елка с тонким стволом не простоит долго. Ветви должны быть гибкими. Если ветки сухие и ломаются при минимальном усилии, от покупки лучше отказаться.

Иглы должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. Если иголки сильно осыпаются, это плохой признак. При растирании хвоинок должен чувствоваться характерный аромат. Сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие запаха – признаки давно срубленного дерева.

Выбирайте елку с одной макушкой. Если макушек две-три или она обрезана, покупать такое дерево не нужно.

Принеся елку домой, следует оставить ее на пару часов в прохладном месте — например, на балконе. Так дерево привыкнет к теплу, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Украшение квартиры или дома живой новогодней елью не только создаст праздничное настроение, но и окажет позитивное влияние на здоровье, рассказали эксперты. Живое дерево издает свежий запах хвои и распространяет фитонциды — вещества, способные очищать воздух от вредных бактерий.

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