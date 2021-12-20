В Удмуртии школьник напал с ножом на врача по указанию отца

Семью не устроил порядок сдачи анализов

В Удмуртии 12-летний подросток ранил ножом врача, действуя по указанию отца.

Инцидент произошел 18 декабря в инфекционном отделении Ижевской городской больницы. 44-летний мужчина обратился к медикам в связи с высокой температурой своего сына и устроил конфликт с заведующим отделением из-за несогласия с порядком сдачи медицинских анализов. Отец дал указание сыну ударить врача ножом.

"Подросток нанес врачу три ножевых ранения в спину и живот. Его действия были пресечены медицинским персоналом больницы", - сообщили в региональном СКР.

Врач госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. Отец мальчика задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По данным СКР, мужчина бы ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

В отношении подростка назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Москве 59-летний Мурад Оганесян ранил ножом стоматолога за то, что ему не понравилось, как врач лечил ему зубы. Стоматолог скончался в больнице от полученных травм.

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