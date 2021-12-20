Путин рассказал о предотвращенных в 2021 году терактах

Президент поздравил с праздником сотрудников органов безопасности

Российские спецслужбы в течение 2021 года предотвратили более 30 терактов, заявил Владимир Путин. Президент России подчеркнул: за последние 11 лет удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы.

По словам российского лидера, за 2021 год было предотвращено 61 террористическое преступление, в том числе 32 теракта. А за последние 11 лет планы террористов были разрушены свыше 200 раз.

"За последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи... Удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы. За 11 прошедших лет предотвращено более двухсот терактов, а количество преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно", - заявил Путин в поздравлении сотрудников органов безопасности, опубликованном на сайте телеканала "Звезда".

Президент России назвал экстремизм прямой угрозой единству страны. Путин призвал жестко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды - и не допускать вовлечения молодежи в противозаконную антигосударственную деятельность. День работника органов безопасности ежегодно отмечается в России 20 декабря.

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