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Сугробы в Москве превысили норму на десять сантиметров

11:21
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Высота сугробов достигает 25 сантиметров

Сугробы в Москве выросли уже до 25 сантиметров, что на десять сантиметров превышает норму декабря. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Рост сугробов в столице обеспечивает циклоническая деятельность. Высота снежного покрова на базовой метеостанции ВДНХ по состоянию на 20 декабря составила 25 сантиметров. В Тушино высота сугробов составляет 31 сантиметр, на Балчуге — 24 сантиметра.

Это больше соответствует климатическим показателям 10 января, уточнил эксперт. Он также отметил, что рекордные для 20 декабря сугробы были зафиксированы в 1919 и 1941 годах (34 сантиметра).

В Московской области больше всего снега в Павловском Посаде и в Черустях (30 и 34 сантиметра соответственно).

В ближайшее время снегопады только увеличат высоту снежного покрова, предупредил Тишковец. Через неделю сугробы могут вырасти еще на семь-девять сантиметров, сообщает РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что январь и февраль 2022 года в европейской части России ожидаются неоднородными. Метеорологи прогнозируют как оттепели, так и сильные морозы.

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