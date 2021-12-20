Коронавирусом в России заболели еще 27022 человека

Вылечились 30059 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 27022 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 1019 человек, выздоровели 30059 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 2630. В Московской области за сутки заболели 1935 человек, в Санкт-Петербурге - 1958.

За весь период пандемии в стране выявлено 10241812 случаев инфекции. Умерли 298222 пациента. Выздоровели 9014980 человек.

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