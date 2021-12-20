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Иммунолог объяснил отличие экспресс-теста от ПЦР при диагностике коронавируса

12:01
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Экспресс-тестирование является лишь первым этапом постановки диагноза

Экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию дают возможность получить результат значительно быстрее, чем в случае с ПЦР-тестами, однако одно не заменяет другое. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
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Эксперт пояснил, что экспресс-тесты направлены на выявление антигена коронавируса, тогда как ПЦР-тест ищет фрагменты генетического материала. Экспресс-тесты дают возможность в течение 30 минут с момента забора образцов узнать результат, а при ПЦР-тестировании результата приходится ждать минимум сутки.

Особенно удобно применять экспресс-тестирование в случаях, когда требуется обследовать людей, попавших во вспышку инфекционного заболевания на предприятии или в общественном месте. Также это может быть востребовано в пунктах пограничного контроля, в условиях санитарного кордона на границе. Также легко провести экспресс-тест самостоятельно в домашних условиях.

Однако ставить диагноз на основе одного лишь экспресс-теста некорректно, предупредил Крючков в интервью радио Sputnik. Это всего лишь первый этап диагностики. Если экспресс-тест дал положительный результат, его следует подтвердить или опровергнуть с помощью метода ПЦР.

Ранее кандидат медицинских наук Борис Чурадзе рассказал, как распознать коронавирусную инфекцию, которая "маскируется" под простуду или грипп.

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