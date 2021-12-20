Нейропсихолог объяснил опасность планшетников для детей

Гаджеты усложняют развитие ребенка

Чрезмерно частое использование гаджетов детьми может создать трудности с развитием. Об этом предупредил нейропсихолог Андрей Цветков.

По словам эксперта, у детей кора головного мозга незрелая, при этом нарушения речи и других познавательных процессов специалисты наблюдают в четверти всех случаев.

Если про "бэбибумеров" говорили, что это поколение, воспитанное телевизором, сейчас растет поколение планшетных компьютеров, что внушает опасения. Цветков пояснил, что ребенок перед телевизором хотя бы играл обычными игрушками, однако сейчас гаджеты заменяют все.

При этом ребенок имеет дело лишь с абстрактными знаками, поэтому психика развивается не так, как если бы он держал в руках обычные детские игрушки. Кроме того, отрицательную роль играют информационные перегрузки, рассказал Цветков в интервью радио Sputnik.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени безопасно ребенку проводить с гаджетами в зависимости от возраста.

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