В Киеве назвали секретное оружие для войны с Россией

Тайну раскрыл секретарь СНБО

Украина обладает секретным оружием, которое задействует в случае полномасштабной войны с Россией, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, этим может похвалиться далеко не каждая страна.

"Хочу обратить внимание, что у нас есть отдельное оружие, на которое никто не обращает внимания — это наш дух", — заявил Данилов в интервью, опубликованном на YouTube.

Секретарь СНБО уверен, что этим качеством обладают далеко не все нации. Данилов заявил, что украинцы отличаются от россиян "духом свободы и ответственности за свою страну". Кроме того, в случае конфликта, по его словам, будут задействованы все ведомства. В Москве неоднократно заявляли, что у России нет намерений вторгаться на территорию Украины.

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