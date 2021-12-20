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Россия назвала условия для военного ответа НАТО

11:50
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Наступил момент истины

Россия может дать странам НАТО военно-технический ответ в случае "наступления на больные точки".

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Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

В сложившейся ситуации сторонам важно сесть за стол переговоров и начать предпринимать конкретные политические действия. В частности, ответить на предложения по гарантиям безопасности.

"Все прекрасно понимают, наступает в отношениях России и НАТО момент истины. Нельзя постоянно наступать на больные точки России, нужно определяться <…>В противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России", - отметил дипломат (цитата по РИА Новости).

На прошлой неделе МИД опубликовал проект договора между Москвой и НАТО о гарантиях безопасности. Документ состоит из девяти пунктов, в том числе, в нём есть требование исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение Украины к альянсу.

В Вашингтоне заявили, что дадут ответ на российские предложения на следующей неделе с 20 по 26 декабря.

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