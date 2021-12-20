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Власти Израиля запретили гражданам поездки в США

12:09
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

В "красном списке" прибавилось еще 9 стран

Гражданам Израиля запретили поездки в США. Власти страны поддержали инициативу Минздрава и внесли Соединенные Штаты в список "красных" стран. Кроме Штатов, список пополнился еще девятью государствами.
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"Кабинет министров одобрил расширение списка красных стран в соответствии с рекомендацией комиссии по классификации министерства здравоохранения, поступившей вчера вечером. Италия, США, Бельгия, Германия, Венгрия, Марокко, Португалия, Канада, Швейцария и Турция будут определены как красные с 21 декабря 2021 года в полночь", - говорится в сообщении канцелярии израильского премьер-министра.

Ранее Тель-Авив включил в "красный список" по коронавирусу Ирландию, Испанию, Норвегию, Финляндию, Францию, Швецию и ОАЭ. В перечне также 50 государств африканского континента, Дания и Великобритания. Последнее решение правительства должна одобрить комиссия Кнессета по законодательству, передает РИА Новости.

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