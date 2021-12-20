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Нюша показала фото с новорожденным сыном

12:23
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Это второй ребенок певицы

Певица Нюша во второй раз стала мамой. Звезда родила сына и уже радует поклонников милыми семейными фото.
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В своем Instagram Нюша выложила снимки, на которых позирует с малышом, своей мамой и дочкой Симбой. Имя новорожденного пока остается в секрете, хотя судя по оригинальности выбора имени для старшего ребенка, мальчика ждет нечто экзотическое.

Подписчики певицы пожелали ей и маленькому сыну здоровья. Многие отметили, что Нюша очень похожа на свою маму, которая находится вместе с ней в клинике в Дубае.

Оценить, какие семейные черты унаследовал малыш, пока не получится: Нюша закрывает лицо ребенка на снимках.

Ранее Нюша призналась, что вторая беременность стала для нее сюрпризом. По словам звезды, об "интересном положении" она узнала в ходе планового визита в женскую консультацию.

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