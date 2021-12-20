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"Не прибедняйтесь": Асмус разозлила подписчиков жалобами на низкую зарплату

12:40
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Актриса заявила, что получает в театре меньше 22 тысяч рублей

Актриса Кристина Асмус дала поклонникам богатую пищу для пересудов: звезда пожаловалась на низкую зарплату в театре.
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В своем Instagram Асмус подвела итоги ноября, который для нее оказался адским: актрисе пришлось неоднократно лежать в больнице, причем проблемы со здоровьем были и у нее самой, и у ее дочки.

Не у всех подписчиков это вызвало сочувствие. Нашлись и те, кто обвинил Кристину в стремлении заработать "все деньги мира", которое якобы и довело ее до больничной койки.

Асмус в ответ заявила, что комментаторам просто неизвестно, "как все устроено и в моей жизни в том числе". Обвинения в стяжательстве ее особенно насмешили с учетом того, что ее основным местом работы является театр "с зарплатой 21 700 рублей в месяц".

Однако это породило лишь новую волну негодования и возмущения. Актрисе напомнили, что деньги она получает не только в театре, но и на киносъемках, в качестве алиментов на ребенка, за рекламу в социальных сетях.

Сам факт проживания Асмус на Рублевке и жалобы на низкую зарплату вызвали скептические насмешки интернет-пользователей. Звезде напомнили также про ее дорогую одежду и машины.

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