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Путин обсудил с Фрадковым предоставление военной ипотеки

14:43
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Встреча прошла в Кремле

Сопровождение гособоронзаказа и предоставление военной ипотеки - вот главные темы, которые Владимир Путин обсудил с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым. Рабочая встреча прошла в понедельник в Кремле.

По словам Фрадкова, на базе кредитной организации создается опорный банк для оборонно-промышленного комплекса. Лимит финансирования предприятий отрасли достиг полутора триллионов рублей, больше половины - по льготной ставке. 50 тысяч семей военных за последнее время получили поддержку при покупке жилья. Большое внимание уделяют и работе в гражданском сегменте, сообщает "ТВ Центр".

Фрадков: Мы работаем и по линии МСП, там мы тоже достаточно неплохие позиции занимаем, например, почти 800 миллиардов рублей портфель для малого и среднего бизнеса. Причем, это не только те, кто в гособоронзаказе задействован, но, собственно говоря, гражданские компании, – гражданская ипотека, лизинг гражданских воздушных судов.

Путин: Нужно, конечно, плечо подставлять предприятиям оборонно-промышленного комплекса при решении вопросов диверсификации.

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