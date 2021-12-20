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Собянин наградил лауреатов премии "Крылья аиста"

14:05
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

В этом году премия присуждена в трех номинациях

Сергей Собянин в понедельник вручил премии "Крылья аиста" за вклад в семейное устройство детей-сирот. По его словам, в Москве много детей, которые попадают в самые сложные ситуации, становятся сиротами, и им требуется огромное внимание со стороны профессиональных организаций, людей, готовых взять их в свои семьи, и благотворителей.

"Самое лучшее, конечно, чтобы в городе вообще не было случаев, когда при живых родителях дети становятся сиротами. Все это время мы старались как можно меньше создавать таких ситуаций, когда суды принимают решение о лишении родительских прав, помогая этим семьям, выявляя их. Это принесло большие результаты, но тем не менее все равно у нас в городе есть дети-сироты, которым требуется помощь", - сказал Собянин, отметив, что важно не поместить их в приют, а вернуть в семьи.

В этом году премию "Крылья аиста" вручили в трех номинациях. В категории "Лучшая семья года" стали Елена и Владимир Пономаренко, Наталья и Алексей Машковы, а также Светлана Чоудури. Они получили награду в размере 1 млн рублей каждая.

"Лучшей организацией года" стали школа приемных родителей при Центре содействия семейному воспитанию "Маяк" и межрегиональная общественная организация содействия программе воспитания подрастающего поколения "Старшие братья. Старшие сестры".

Лауреатом в номинации "Меценат года" стал офицер отдела сопровождения интернет-портала Минобороны России Федор Никулин.

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