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В России провели форум в честь Александра Невского

15:00
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

На него съехались сотни студентов со всей страны

В Москве подвели итоги года Александра Невского - знаменитый полководец родился ровно 800 лет тому назад. Празднования длились весь год, а кульминацией стал межвузовский форум "Наследники Александра Невского".
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Русские витязи против тевтонских рыцарей: битва на Чудском озере - прямо посреди Музея Победы на Поклонной горе. Тут же состязание по киберспорту, выставка дизайнерской одежды, художественные экспозиции, круглые столы и дискуссии. И всё это в честь одной, но масштабной личности русской истории - князя, полководца и монаха Александра Невского. 2021-й стал годом 800-летия со дня его рождения.

"Нам удалось провести интересные, яркие мероприятия. И память о великом русском полководце Александре Невском, конечно, теперь будет по-другому храниться. Не только где-то в музеях, библиотеках, в исторических фолиантах или в монографиях наших исследователей", - рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Чтобы сохранить историческую память о полководце и местах, которые связаны с его именем, Минобрнауки, Российский госуниверситет имени Косыгина, а также Российская национальная библиотека провели серию из 15 акций среди студентов.

"У нас очень редко, когда в одном человеке сходится столько. С 20 лет быть полководцем, руководить, быть святым. И здесь же - руководить и выстраивать в дальнейшем, закладывать, скажем, ту страну, в которой в дальнейшем мы с вами живём", - отметил ректор РГУ им. А.Н.Косыгина Валерий Белгородский.

Ну а подвели итоги и наградили лучших на форуме "Наследники Александра Невского". Куда приехали сотни студентов из разных вузов со всей страны.

Ксения Игнатова, Андрей Булычёв, "ТВ Центр".

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Форум в честь Александра Невского
Форум в честь Александра Невского
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