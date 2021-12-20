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Срок действия QR-кодов для переболевших COVID-19 продлили в Москве

15:06
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Это происходит автоматически

В Москве начали продлевать сроки действия электронных сертификатов для переболевших коронавирусом. Новые правила действуют с понедельника, сообщает "ТВ Центр".
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Так, шестимесячный сертификат автоматически продлят еще на полгода в последний день срока его действия. Если же он уже истек, но с момента выздоровления не прошло больше 12 месяцев, то новый сертификат оформят на год со дня выздоровления. Это также произойдет автоматически.

Между тем, действие сертификата, полученного по результатам ПЦР-теста, наоборот, сокращается до 48 часов. Изменения не коснутся только тех документов, которые выданы после вакцинации. Они по-прежнему будут действовать 12 месяцев.

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