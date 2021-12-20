В Москве бездомные смогут вакцинироваться от коронавируса

Сделать это возможно на площадке "Ночлежки"

В понедельник в Москве начали прививать от коронавируса бездомных людей. Происходит это на площадке благотворительной организации "Ночлежка" в Бумажном проезде. Процедуру проводит выездная медицинская бригада. Всем делают однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", отмечает "ТВ Центр".

"Люди к нам приходят, чтобы восстановить документы, найти работу, принять душ, получить теплую одежду, и прекрасно, что тут же есть возможность сделать прививку, потому что бездомные люди в ковид находятся в довольно уязвимом положении", - рассказала директор московского филиала благотворительной организации "Ночлежка" Дарья Байбакова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram