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В Москве бездомные смогут вакцинироваться от коронавируса

15:08
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Сделать это возможно на площадке "Ночлежки"

В понедельник в Москве начали прививать от коронавируса бездомных людей. Происходит это на площадке благотворительной организации "Ночлежка" в Бумажном проезде. Процедуру проводит выездная медицинская бригада. Всем делают однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", отмечает "ТВ Центр".

"Люди к нам приходят, чтобы восстановить документы, найти работу, принять душ, получить теплую одежду, и прекрасно, что тут же есть возможность сделать прививку, потому что бездомные люди в ковид находятся в довольно уязвимом положении", - рассказала директор московского филиала благотворительной организации "Ночлежка" Дарья Байбакова.

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