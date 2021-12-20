В приморском нацпарке в объектив камеры попали все коты (видео)

Это крайне редкий случай

В приморском национальном парке "Земля леопарда" по тропе прошли все кошки, которые там живут.

Сначала в объектив камеры попал дальневосточный лесной кот, потом дальневосточный леопард, а затем семейство амурских тигров. Это говорит о том, что все представители семейства кошачьих хорошо уживаются в национальном парке.

Животные оставили на тропе свои метки - так кошки обмениваются информацией о своем виде, поле и возрасте, сообщают о поиске пары, заявляют о хозяйских правах на территорию, передает РИА Новости.

"Видеофиксация даже трех видов кошачьих в одном месте – случай крайне редкий", - отметили в нацпарке.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram