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В приморском нацпарке в объектив камеры попали все коты (видео)

12:31
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Это крайне редкий случай

В приморском национальном парке "Земля леопарда" по тропе прошли все кошки, которые там живут.

Сначала в объектив камеры попал дальневосточный лесной кот, потом дальневосточный леопард, а затем семейство амурских тигров. Это говорит о том, что все представители семейства кошачьих хорошо уживаются в национальном парке.

Животные оставили на тропе свои метки - так кошки обмениваются информацией о своем виде, поле и возрасте, сообщают о поиске пары, заявляют о хозяйских правах на территорию, передает РИА Новости.

"Видеофиксация даже трех видов кошачьих в одном месте – случай крайне редкий", - отметили в нацпарке.

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