В приморском нацпарке в объектив камеры попали все коты (видео)

Это крайне редкий случай
В приморском национальном парке "Земля леопарда" по тропе прошли все кошки, которые там живут.
Сначала в объектив камеры попал дальневосточный лесной кот, потом дальневосточный леопард, а затем семейство амурских тигров. Это говорит о том, что все представители семейства кошачьих хорошо уживаются в национальном парке.
Животные оставили на тропе свои метки - так кошки обмениваются информацией о своем виде, поле и возрасте, сообщают о поиске пары, заявляют о хозяйских правах на территорию, передает РИА Новости.
"Видеофиксация даже трех видов кошачьих в одном месте – случай крайне редкий", - отметили в нацпарке.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram