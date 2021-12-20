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Как выбрать живую новогоднюю елку

15:10
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Иголки должны быть глубокого зеленого цвета

Наши и заморские, высокие и миниатюрные, но все - живые, красивые и ароматные! В понедельник в Москве открылись ёлочные базары. Выбрать главное новогоднее украшение можно до 31 декабря включительно, причём, не покидая своего округа.
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Ни с чем не сравнимый запах хвойного леса и ощущение приближающегося праздника чувствуешь, сразу попадая в этот зал. Елочные базары открылись в понедельник, до Нового года еще целых 10 дней. Однако на ярмарку уже потянулись первые покупатели.

В павильоне - деревья всех фактур и размеров. Именно деревья, ведь все мы привыкли говорить "Новогодняя ель", однако домой несем не только их. Новогодние ели предлагают десятки сайтов в интернете. Сюда приходят те, кто привык выбирать сам. И глазами, и руками. Процесс одновременно и несложный, и приятный.

Иголки должны быть глубокого зеленого цвета. Сначала проверяем, чтобы ствол был без плесени и пятен. Затем проводим рукой по веткам и слегка сгибаем их. На руке не осталось иголок – надо брать.

Всего в столице открылось почти две с половиной сотни елочных базаров. Предприниматели сами решали, где лучше торговать. В итоге больше всего ярмарок – на западе столицы. Но и остальные округа дефицита не почувствуют.

Цены на уровне прежних лет: в пределах тысячи за метр отечественной ели и трех с половиной тысяч – импортной. Пытаться срубить в лесу самостоятельно не стоит: если вас поймают с одной незаконной елкой – штраф. С двумя и более – и административное наказание может превратиться в уголовное.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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