МИД уличил США в продолжении охоты на россиян

Россиянина Владислава Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 18 декабря

Экстрадиция гражданина России Владислава Клюшина из Швейцарии в США является примером продолжения охоты Вашингтона на россиян. Об этом в понедельник, 20 декабря, заявил уполномоченный Министерства иностранных дел по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

Клюшина арестовали в Швейцарии 21 марта 2021 года по запросу американской стороны. В Соединенных Штатах россиянина обвиняют в торговле ценными бумагами на основе похищенной информации.

Швейцарский суд санкционировал выдачу Клюшина США, жалоба защиты на данное решение была отклонена. В итоге 18 декабря гражданина России отправили в Соединенные Штаты.

Представитель российского посольства в Берне Владимир Хохлов согласился с тем, что выдача российского бизнесмена является очередным эпизодом охоты США на граждан России в третьих странах, сообщает РИА Новости.

Ранее Лукьянцев рассказал, что число российских граждан, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях за рубежом с различным процессуальным статусом, составляет 9218 человек. По словам дипломата, Вашингтон с 2008 года ведет настоящую охоту за россиянами в третьих странах.

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