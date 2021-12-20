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Брижит Макрон возмутили слухи о том, что она трансгендер

12:58
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Якобы настоящее имя первой леди - Жан-Мишель Тронье

68-летняя супруга французского президента Брижит Макрон намерена судиться с распространителями слухов о том, что она якобы сменила пол.

Ряд французский СМИ при поддержке правых сил начали распространять информацию о том, что настоящее имя имя Брижит – Жан-Мишель Тронье, якобы она была рождена мужчиной и впоследствии сменила пол на женский, пишет РИА Новости

Реакция Эммануэля Макрона на гуляющую в интернете информацию пока неизвестна.

Брижит Макрон старше своего мужа на 24 года. Она преподавала будущему президенту французский язык и латынь. Пара расписалась в 2007 году. Общих детей у них нет, Эммануэль Макрон усыновил троих детей от первого брака Брижит.

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