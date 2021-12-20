Кабмин выделил 100 млрд рублей на ремонт дорог

Средства поступят в регионы в течение двух лет

Российское правительство решило выделить субъектам Федерации 100 млрд рублей на модернизацию дорожной инфраструктуры. Об этом в понедельник, 20 декабря, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как отметил глава кабмина, совершенствовать дорожную инфраструктуру по всей России необходимо в том числе для реализации туристических проектов. Соответствующие мероприятия осуществляются в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы".

В течение следующих двух лет федеральное правительство направит 84 российским субъектам дополнительно 100 млрд рублей на эти цели. Средства будут использованы для приведения в нормативное состояние около трех тысяч километров автомобильных дорог.

Регионам также предстоит реализовать два десятка проектов дорожной инфраструктуры, включая строительство и реконструкцию мостов и крупных транспортных развязок, сообщается на официальном сайте правительства.

В ноябре Михаил Мишустин утвердил новую долгосрочную стратегию развития транспортной отрасли России. Документ определяет главные цели транспортной стратегии до 2030 года и прогнозный период до 2035 года.

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