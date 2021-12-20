Египетскую Александрию завалило снегом

Порты Египта закрыты из-за шторма

Александрию на берегу Средиземного моря засыпало снегом. На Египет обрушился европейский циклон. Жители города удивились, увидев утром заснеженные улицы. Однако снег быстро растаял и затопил дороги, движение по которым и так было затруднено из-за ливней.

Циклон принес в Египет ливни и песчаные бури в центральной ее части. В центре Синайского полуострова ночью температура опустилась до отметки -2. В Каире и городах на побережье Средиземного моря не столбики термометров показывали +7 - при этом из-за ураганного ветра гражданам советуют не подходить близко к деревьям и рекламным столбам.

Закрыты порты Средиземного и Красного морей. Суда не принимают из-за волн высотой до 5 метров. Синоптики утверждают, что непогода продержится еще как минимум сутки, передает РИА Новости.

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