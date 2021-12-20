Песков о встрече Путина и Зеленского: "Предложений от Киева не получали"

Переговоров о встрече не ведется

Дмитрий Песков сделал заявление о возможности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, никаких переговоров на этот счет не ведется.

"Никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получали", - сказал пресс-секретарь российского президента, его слова приводит ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин заинтересован в разговоре с Владимиром Зеленским. Однако для этого должны быть выполнены определенные условия, подчеркнул он.

"Любой диалог должен быть: а — понятен, b — подготовлен, с — ориентирован на достижение конкретного результата", — сказал Песков (цитата по РИА Новости).

За день до этого Зеленский заявил, что хотел бы использовать ситуацию вокруг "Северного потока-2" для встречи с российским президентом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram