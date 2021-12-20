В Кремле оценили вариант с размещением ядерного оружия в Белоруссии

Москва прорабатывает "самые разные варианты"
В Кремле прокомментировали вероятность размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии.
Если возле российских границ возникнет угроза, то Москва готова рассмотреть "самые разные варианты", чтобы сбалансировать ситуацию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружения у наших границ <…> потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты", - объяснил он (цитата по РИА Новости).
Ранее президент соседнего государства Александр Лукашенко и глава МИД Владимир Макей заявили, что Белоруссия готова разместить у себя российское ядерное оружие, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше.
В российском МИД подчеркнули, что слова Лукашенко стоит воспринимать как предостережение Западу.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram