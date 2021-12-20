Россияне с 2022 года смогут получать свыше сотни новых услуг онлайн

Правительство расширило функционал портала госуслуг

С 2022 года функционал портала государственных и муниципальных услуг будет расширен: россияне смогут получать более сотни региональных услуг.

Согласно постановлению, подписанному главой кабмина Михаилом Мишустиным, на портале госуслуг появятся услуги, которые ранее были доступны только на региональных порталах или сайтах органов власти либо вообще не предоставлялись в электронной форме.

В частности, граждане получат возможность оформить ряд пособий на детей, пройти техосмотр для самоходных машин и других видов техники, зарегистрировать права на недвижимость, сдать налоговые декларации, получить выписки из государственного лесного реестра, а также различные лицензии и разрешения.

Субъекты Федерации смогут разместить на портале госуслуг дополнительные услуги — например, по аттестации педагогов, признанию людей нуждающимся в соцобслуживании, предоставлению бесплатного жилья, согласованию перепланировки в квартире, выдаче разрешений на капитальное строительство и ввод объекта в эксплуатацию, сообщается на официальном сайте российского правительства.

Ранее в Минцифры рассказали, что на портале госуслуг заработал сервис уведомлений, позволяющий получать информацию о получении медицинских услуг по системе обязательного медицинского страхования, в том числе о госпитализации.

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