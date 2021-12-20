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Россияне с 2022 года смогут получать свыше сотни новых услуг онлайн

13:45
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Правительство расширило функционал портала госуслуг

С 2022 года функционал портала государственных и муниципальных услуг будет расширен: россияне смогут получать более сотни региональных услуг.
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Согласно постановлению, подписанному главой кабмина Михаилом Мишустиным, на портале госуслуг появятся услуги, которые ранее были доступны только на региональных порталах или сайтах органов власти либо вообще не предоставлялись в электронной форме.

В частности, граждане получат возможность оформить ряд пособий на детей, пройти техосмотр для самоходных машин и других видов техники, зарегистрировать права на недвижимость, сдать налоговые декларации, получить выписки из государственного лесного реестра, а также различные лицензии и разрешения.

Субъекты Федерации смогут разместить на портале госуслуг дополнительные услуги — например, по аттестации педагогов, признанию людей нуждающимся в соцобслуживании, предоставлению бесплатного жилья, согласованию перепланировки в квартире, выдаче разрешений на капитальное строительство и ввод объекта в эксплуатацию, сообщается на официальном сайте российского правительства.

Ранее в Минцифры рассказали, что на портале госуслуг заработал сервис уведомлений, позволяющий получать информацию о получении медицинских услуг по системе обязательного медицинского страхования, в том числе о госпитализации.

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