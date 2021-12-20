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Песков высказался о "политических преследованиях" в России

13:43
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Принятый в Киеве закон назвали "неверным по сути"

Преследований по политическим убеждениям в России нет. Преследуются те, кто нарушил действующее законодательство, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России прокомментировал подписанный Владимиром Зеленским закон об упрощенном получении украинского гражданства "преследуемыми" в России.

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"В Российской Федерации нет никого, кто бы преследовался по политическим убеждениям. Есть законодательство, и по действующему законодательству люди преследуются по закону за подозрение в совершении тех или преступлений", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что сама формулировка украинского закона абсолютно неверна по сути. Зеленский подписал указ 18 декабря. Законом упрощается предоставление гражданства Украины россиянам, которых якобы преследуют в России по политическим убеждениям, передает ТАСС.

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