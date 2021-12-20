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Необычная рагрузка багажа во "Внуково" попала на видео

15:10
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Ведется проверка

В аэропорту "Внуково" пассажиров удивил необычный способ разгрузки багажа. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как грузчики лихо перекидывают друг другу чемоданы и сумки.

Сначала груз стремительно "спускают" вниз по лестнице, перехватывают и с размахом кидают в машину. Что будет с вещами после такого "свободного полета" из сотрудников, видимо, никто не задумывается. Администрация "Внуково" пока это видео никак не прокомментировала.

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