Необычная рагрузка багажа во "Внуково" попала на видео

Ведется проверка

В аэропорту "Внуково" пассажиров удивил необычный способ разгрузки багажа. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как грузчики лихо перекидывают друг другу чемоданы и сумки.

Сначала груз стремительно "спускают" вниз по лестнице, перехватывают и с размахом кидают в машину. Что будет с вещами после такого "свободного полета" из сотрудников, видимо, никто не задумывается. Администрация "Внуково" пока это видео никак не прокомментировала.

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