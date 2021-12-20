Стали известны подробности нападения подростка на врача в Ижевске

Отец мальчика арестован

Ленинский суд в Ижевске арестовал на два месяца 44-летнего местного жителя за призыв к нападению на врача.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности, злоупотреблял спиртным и имел отрицательные характеристики по месту жительства, передает "Интерфакс".

18 декабря мужчина пришел на прием к врачу городской больницы вместе с 12-летним сыном, у которого поднялась температура. В инфекционном отделении он устроил конфликт с заведующим отделением из-за несогласия с порядком сдачи медицинских анализов, а после указание сыну ударить врача ножом. Мальчик нанес три удара в спину и живот.

Пострадавшим оказался заведующий инфекционным отделением третьей горбольницы 70-летний Василий Батуев. Его прооперировали, сейчас жизни медика ничего не угрожает.

"Я не почувствовал даже. Там же полно народу было, про кровь врач скорой помощи сказал", - рассказал врач telegram-каналу Mash.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. В отношении подростка назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

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