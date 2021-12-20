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Названы предпосылки быстрой смерти при COVID-19

14:02
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Это зависит от очень многих факторов

Отсутствие адекватной медицинской помощи у людей с тяжелыми поражениями легких на фоне коронавирусной инфекции с высокой степенью вероятности приводит к летальному исходу. Об этом в понедельник, 20 декабря, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.
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Медик подчеркнул, что прогноз по заболеванию зависит от множества различных факторов, включая тяжесть течения COVID-19, наличие сопутствующих заболеваний в анамнезе, своевременность госпитализации, адекватность предпринимаемых медиками мер.

Что касается возможных осложнений, ситуации тоже могут быть различными. В частности, Вознесенский рассказал, что острый респираторный дистресс-синдром может возникать на ранних этапах болезни, а осложнения, связанные с присоединением вторичной бактериальной инфекции и сепсис — после 10-14 дней болезни.

В целом если человек госпитализирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, чаще всего летальные исходы возникают на гораздо более поздних сроках, цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее вирусолог рассказал, что при летальных исходах от коронавируса смерть наступает в среднем через три-четыре недели после инфицирования COVID-19.

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