Абхазия поблагодарила Россию за всеобъемлющую поддержку

Главы МИД двух стран проводят встречу в понедельник

Как заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба на переговорах с главой российского МИД Сергеем Лавровым в понедельник, Абхазия очень благодарна России за всеобъемлющую поддержку в контексте социально-экономического развития и обеспечения безопасности.

"Рассчитываем сегодня обсудить все важные вопросы. Уверен, сегодняшняя встреча послужит дополнительным стимулом для укрепления наших отношений", - добавил Ардзинба (цитата по ТАСС).

По его словам, отношения двух стран развиваются поступательно и динамично, а базируются они на прочном договорно-правовом фундаменте.

Лавров же, в свою очередь, заметил, что встреча подтверждает нацеленность на интенсивные контакты и поддержку ранее достигнутых президентами договоренностей. "Все это очень важно для укрепления нашего двустороннего взаимодействия", - уточнил глава российского внешнеполитического ведомства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram