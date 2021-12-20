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Абхазия поблагодарила Россию за всеобъемлющую поддержку

14:13
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Главы МИД двух стран проводят встречу в понедельник

Как заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба на переговорах с главой российского МИД Сергеем Лавровым в понедельник, Абхазия очень благодарна России за всеобъемлющую поддержку в контексте социально-экономического развития и обеспечения безопасности.
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"Рассчитываем сегодня обсудить все важные вопросы. Уверен, сегодняшняя встреча послужит дополнительным стимулом для укрепления наших отношений", - добавил Ардзинба (цитата по ТАСС).

По его словам, отношения двух стран развиваются поступательно и динамично, а базируются они на прочном договорно-правовом фундаменте.

Лавров же, в свою очередь, заметил, что встреча подтверждает нацеленность на интенсивные контакты и поддержку ранее достигнутых президентами договоренностей. "Все это очень важно для укрепления нашего двустороннего взаимодействия", - уточнил глава российского внешнеполитического ведомства.

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