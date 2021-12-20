Оранжевый уровень погодной опасности ввели в Москве из-за морозов

Предупреждение действует с 21 декабря

В Москве и Московской области вводится повышенный — оранжевый — уровень погодной опасности в связи с прогнозируемыми аномальными морозами.

Как рассказали в Гидрометцентре, столбики термометров опустятся на семь-двенадцать градусов ниже климатической нормы декабря. В связи с этим объявлено предупреждение.

В столице оранжевый уровень погодной опасности будет действовать с 02:00 21 декабря до 02:00 23 декабря. В Подмосковье предупреждение вводится с 23:00 20 декабря до 23:00 22 декабря.

Наряду с этим до 22:00 21 декабря в Москве действует желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Пока в столице царствует циклон, который принес обильные осадки. Высота сугробов в Москве превысила нормативные значения на десять сантиметров, а за следующую неделю показатель может вырасти еще на семь-девять сантиметров.

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