Стала известна причина отравления 116 детей в Туве

Ранее было возбуждено уголовное дело

Руководитель управления Роспотребнадзора по Тыве Людмила Салчак сообщила на аппаратном совещании в республиканском правительстве, что вероятной причиной отравления 116 детей в Тувинском кадетском корпусе стал золотистый стафилококк у персонала пищеблока.

"Также было выявлено готовое блюдо инфицированное, это салат капустный с яблоками", - уточнила Салчак (цитата по ТАСС).

Во всех школах региона проверят организацию питания, заявил и. о. министра образования республики Алексей Храмцов. Будут подготовлены предложения по организации школьного питания.

В начале прошлой недели были госпитализированы с признаками пищевого отравления 116 детей и один воспитатель. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

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