ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стала известна причина отравления 116 детей в Туве

14:22
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Ранее было возбуждено уголовное дело

Руководитель управления Роспотребнадзора по Тыве Людмила Салчак сообщила на аппаратном совещании в республиканском правительстве, что вероятной причиной отравления 116 детей в Тувинском кадетском корпусе стал золотистый стафилококк у персонала пищеблока.
В Ростовской области насмерть отравились трое детей

"Также было выявлено готовое блюдо инфицированное, это салат капустный с яблоками", - уточнила Салчак (цитата по ТАСС).

Во всех школах региона проверят организацию питания, заявил и. о. министра образования республики Алексей Храмцов. Будут подготовлены предложения по организации школьного питания.

В начале прошлой недели были госпитализированы с признаками пищевого отравления 116 детей и один воспитатель. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Автомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.