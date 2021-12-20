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ЦБ прокомментировал информацию о взломе платежной системы

14:32
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Речь идет об инциденте годичной давности

Директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров прокомментировал информацию о том, что хакеры якобы провели успешную атаку на один из банков через автоматизированное рабочее место клиента ЦБ.
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Как объяснил Уваров, инцидент, о котором идет речь, имел место в феврале 2021 года. При этом никакого взлома платежной системы ЦБ не было.

"Тогда ФинЦЕРТ выявил подозрительную активность по платежам одного из банков в платежной системе Банка России, и наша дежурная служба сразу же связалась с этим банком, остановила платежи и далее совместно с ним предпринимала усилия для локализации инцидента", - сказал директор департамента, которого цитирует ТАСС.

Он уточнил, что хакеры получили доступ к компьютерной сети кредитной организации и смогли сформировать фиктивные платежные поручения во внутренней банковской системе. "Оперативное выявление происшествия ФинЦЕРТом позволило минимизировать потери банка", - добавил Уваров.

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