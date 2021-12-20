Сенатор объяснил невозможность введения штрафов за отказ от вакцинации

В России не существует обязательной вакцинации

Российское законодательство делает невозможным введение в России штрафов за отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции или любой другой болезни. Об этом в понедельник, 20 декабря, рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Сенатор пояснил, что штрафы за отказ от прививки ввести нельзя, поскольку в России не существует обязательной вакцинации.

При этом в ноябре Клишас отмечал, что введение обязательной вакцинации не противоречит российской Конституции. Однако он указал, что подобное нововведение потребовало бы изменений федерального законодательства.

Сенатор также выразил свою личную позицию: вакцинация должна быть добровольной, принуждать граждан нельзя, но можно стимулировать, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что Россия изучает опыт разных стран по штрафам за отказ от вакцинации против коронавируса. Штрафы уже действуют в нескольких странах мира, но массовый характер это нововведение пока не носит.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram