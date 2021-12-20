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В МИДе назвали "самый большой должок" США

15:02
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Вашингтон должен научиться вести уважительный диалог

За Соединенными Штатами Америки числится "самый большой должок". Об этом в понедельник, 20 декабря, рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
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По словам дипломата, таким "должком" является необходимость научиться воспринимать Россию как партнера, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог.

Представитель МИД подчеркнул, что договариваться необходимо на основе баланса интересов, а не через навязывание своих односторонних схем или через выдвижение ультиматумов.

Подобная позиция должна соблюдаться "по всем направлениям", цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее Рябков рассказал, что Соединенные Штаты будут затягивать с ответом по предложенным Россией проектам документов о международных гарантиях безопасности.

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