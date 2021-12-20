"У него лицо другое": экс-соратник Зеленского поразился изменениям в его внешности

Президент сильно сдал
Экс-глава офиса президента Украины Богдан прокомментировал изменения во внешности и манере речи главы государства Владимира Зеленского.
По его мнению, президент сильно изменился, стал медленно формулировать мысли и долго ищет подходящее слово, сообщил Богдан в интервью изданию "Страна.ua".
"У него лицо другое. Если взять две фотографии — другой вообще человек <…> У него нет энергетики жизни, он не доволен тем, что он делает", — заключил экс-руководитель администрации президента.
Ранее проведенный на Украине соцопрос показал, что местные жители не хотят, чтобы Зеленский избирался на второй президентский срок.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram