Минздрав разрешил испытания еще одной российской вакцины

В нем примут участие 1320 добровльцев
Компания "Генериум" получила разрешение Минздрава России на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса. Информация появилась в государственном реестре разрешений.
Речь идет о II-III фазах клинических испытаний комбинированной векторной вакцины против COVID-19 - GNR-099.
Отмечается, что в двойном слепом исследовании безопасности и иммунногенности препарата примут участие 1320 добровольцев, передает "Интерфакс".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram