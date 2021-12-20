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Минздрав разрешил испытания еще одной российской вакцины

14:49
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

В нем примут участие 1320 добровльцев

Компания "Генериум"  получила разрешение Минздрава России на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса. Информация появилась в государственном реестре разрешений.

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Речь идет о II-III фазах клинических испытаний комбинированной векторной вакцины против COVID-19 - GNR-099.

Отмечается, что в двойном слепом исследовании безопасности и иммунногенности препарата примут участие 1320 добровольцев, передает "Интерфакс".

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