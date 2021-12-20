Новый канцлер ФРГ считает "Северный поток - 2" экономическим проектом

О политических аспектах речь не идет
Заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер рассказал об отношении канцлера ФРГ Олафа Шольца к газопроводу "Северный поток - 2".
"Канцлер ФРГ Шольц постоянно подчеркивал, что в случае "Северного потока - 2" речь идет об экономическом проекте, который завершен, не хватает некоторых аспектов, проверки соблюдения европейского права", - отметил Бюхнер (цитата по РИА "Новости").
Он добавил, что процесс сертификации трубопровода будет завершен согласно законодательству и не имеет политической составляющей.
Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы продолжить процесс сертификации, оператору Nord Stream 2 AG нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram