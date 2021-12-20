Путин и Моди обсудили международную безопасность

Лидеры побеседовали по телефону

В понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер поблагодарил индийского премьера за оказанное российской делегации в ходе визита в Нью-Дели 6 декабря гостеприимство.

"Обсуждены практические вопросы реализации достигнутых по итогам переговоров договоренностей. Выражен взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Моди обменялись мнениями по проблематике международной безопасности и стабильности - в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, собеседники поздравили друг друга с приближающимися новогодними праздниками и условились активизировать двусторонние контакты на различных направлениях.

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