Берлин и Париж готовы вернуться к "нормандскому формату"

Последняя такая встреча состоялась в Париже 9 декабря 2019 года
Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер сообщил, что Германия и Франция готовы вернуться к "нормандскому формату".
"Германия и Франция готовы возобновить "нормандский формат", мы надеемся и хотели бы, чтобы в его рамках мы смогли найти подходящее решение", - сказал он (цитата по ТАСС).
Со своей стороны представитель немецкого МИД Андреа Зассе заявила, что важно дискутировать о российских предложениях по вопросам безопасности.
"Конфликт вокруг Украины может быть решен лишь политическими, а не военными методами", - подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства.
"Нормандский формат" существует с июня 2014 года, когда лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор на высшем уровне состоялись пять встреч. Последняя на данный момент имела место в Париже 9 декабря 2019 года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram