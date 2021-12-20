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Берлин и Париж готовы вернуться к "нормандскому формату"

15:19
  • понедельник
  • 20 декабря 2021

Последняя такая встреча состоялась в Париже 9 декабря 2019 года

Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер сообщил, что Германия и Франция готовы вернуться к "нормандскому формату".

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"Германия и Франция готовы возобновить "нормандский формат", мы надеемся и хотели бы, чтобы в его рамках мы смогли найти подходящее решение", - сказал он (цитата по ТАСС).

Со своей стороны представитель немецкого МИД Андреа Зассе заявила, что важно дискутировать о российских предложениях по вопросам безопасности.

"Конфликт вокруг Украины может быть решен лишь политическими, а не военными методами", - подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства.

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года, когда лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор на высшем уровне состоялись пять встреч. Последняя на данный момент имела место в Париже 9 декабря 2019 года.

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