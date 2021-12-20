Собянин назвал причину госпитализаций большинства больных с COVID-19

Мэр призвал горожан вовремя обращаться к врачам

Самолечение – главная причина тяжелого состояния и последующей госпитализации больных с коронавирусом. Таких случаев примерно 80% от общего числа попавших в больницы с COVID-19, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин подчеркнул, что нельзя доводить заболевшего до тяжелого состояния, надо начинать амбулаторное лечение. Для этого нужно быстро выявлять новые случаи COVID-19, однако это, в свою чередь, возможно только в случае своевременного обращения к врачу и тестирования, сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Мэр столицы назвал шаги, которые следует предпринять для сокращения этого числа. По словам Собянина, необходимо делать максимальное количество ПЦР-тестов. А пациентов, которые лечатся амбулаторно, надо обеспечивать бесплатными лекарствами, контролем и наблюдением.

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